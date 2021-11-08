Борьба за "Укрзализныцю": кто пытается контролировать ее предприятия и закупки

Вокруг "Укрзализныци" активизировались попытки взять под контроль вагоноремонтные заводы и другие "непрофильные активы" с возможной дальнейшей продажей.

За ними стоят народные депутаты из группы "Довира" Сергей Шахов, Александр Сухов и Сергей Вельможный, а также помощник Шахова Николай Самбожук. Они создали как минимум три межфракционных депутатских объединения, чтобы осуществлять давление на руководство УЗ, блокировать работу заводов и предприятий-подрядчиков, а также влиять на закупки компании.

До недавнего времени об интересе народных депутатов из группы "Довира" к проблематике "Укрзализныци", а также об их методах работы было известно только узкому кругу профессионалов, которые тем или иным образом связаны с железнодорожной тематикой.

Если коротко, то, по данным источников в центральном офисе УЗ, этот интерес проявлялся в желании заполучить под свой контроль управление заводами и либо впоследствии приватизировать их в пользу приближенных компаний, либо организовать поставки запчастей на эти заводы от таких фирм, либо контролировать уже существующие поставки, получая с контрактов "откаты" за возможность спокойно работать. Причем под "пресс" лоббистов могли попадать как мелкие и средние поставщики, так и крупные уровня "Интерпайпа". Как рассказывают в УЗ, многие из этих поставщиков поддались давлению и вынужденно вступали в сговор с депутатами-лоббистами.

Для давления на УЗ, получения внутренней документации заводов и деталей контрактов с подрядчиками народные депутаты организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, от имени которых в различные органы власти, а также руководству УЗ направляются письма, члены этих МФО принимают участие в различных профильных совещаниях, подают депутатские запросы и даже коммуницируют с иностранными инвесторами, такими как польская Pesa или швейцарский Stadler. Кроме того, по информации самой УЗ, группа также запугивает различных подрядчиков заводов и поставщиков "Укрзализныци", угрожая экологическими проверками и визитами инспекторов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, если не будут выполняться финансовые условия "сотрудничества".

Под прикрытием МДО

Как стало известно из документов, полученных редакцией, такие функции взяли на себя минимум три объединения (их может быть больше): "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" (глава Сергей Шахов), "Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры — стратегический вектор эффективной экономики государства" (глава Александр Сухов) и "Контроль за реформами и очищением в судебной и правоохранительной системах государства" (глава Сергей Вельможный). Все трое являются мажоритарщиками из Луганской области, при этом Шахов считается неформальным руководителем группы. Секретарем минимум двух из трех МДО является Николай Самбожук — один из фигурантов крупного международного скандала о попытке рейдерского захвата Молдавской железной дороги.

Одной из наиболее громких инициатив, которую пытались реализовать эти депутаты, стала попытка вывести из структуры УЗ вагоно- и электровозоремонтные предприятия как "непрофильные активы". Как утверждают источники в УЗ, в сговоре с руководством компании, в частности, бывшим на тот момент главой правления Владимиром Жмаком, нардепы продвинулись так далеко, что идея о приватизации заводов даже появилась в презентации для "потенциальных покупателей" (хотя по факту ими должны были оказаться приближенные к Шахову и компании фирмы). В руководстве УЗ за эту идею также выступали директор по коммерческой работе Иракли Эзгубая и член правления Франтишек Буреш. Через Буреша Самбожук мог влиять на назначение отдельных руководителей заводов, которые впоследствии становились фигурантами уголовных дел о злоупотреблениях при заключении контрактов на поставки запчастей. В качестве примера можно привести бывшее руководство Запорожского завода, в отношении которого производство расследует Офис Генпрокурора.

До последнего продержался в УЗ назначенный Жмаком на должность департамента административного обеспечения Олег Кошелев, которого некоторые СМИ называли "серым кардиналом" по решению наиболее деликатных вопросов в компании. По данным источников, в схеме с выведением заводов из структуры УЗ его роль также была одной из ключевых. Через Кошелева Самбожук якобы мог влиять на результаты закупок в УЗ, продвигая "нужные" компании для участия.

"Инвестняни"

После того, как Жмака уволили из "Укрзализныци", свои схемы группа Шахова-Самбожука попыталась навязать уже новому главе правления Ивану Юрыку. В частности, для этого планировалось вовлечь в ситуативную игру временную следственную комиссию по расследованию злоупотреблений на "Укрзализныце", которую возглавляет нардеп от "Слуги народа" Юлия Гришина. Сухов входит в состав этой комиссии, а Самбожук, судя по имеющимся в распоряжении редакции аудиозаписям, а также по обнародованным в медиа перепискам, всячески демонстрирует, что имеет влияние на ТСК и ее решения.

Параллельно с темой приватизации вагонов лоббисты также пытались "сбить" контракт для Крюковского вагоностроительного завода на строительство сотни пассажирских вагонов за выделенные из бюджета 3 млрд грн. В частности, известно, что компания, которая обжаловала тендер в АМКУ, прикладывала к своим документам письмо швейцарской Stadler на имя Александра Сухова на тему готовности принять участие в тендере.

При этом из СМИ известно, что группа Шахова-Самбожука, по всей видимости, пыталась стать посредником для швейцарцев для захода на украинский рынок. Из аналитической записки, которую лоббисты подготовили для руководства УЗ (есть в распоряжении редакции), видно, что работа по дискредитации Крюковского завода шла системно: его обвиняли в устаревших технологиях и неспособности выполнить заказ, настаивали на необходимости заменить покупку новых вагонов капремонтами старых и т. д.

По данным источника в УЗ, аналогично "завлечь" в Украину через "посреднические" отношения пытались и польскую Pesa. Кроме того, судя по письмам лоббистов, они также брались за продвижение в Украине интересов VR Global Partners, L.P. — компании, которой Сбербанк России передал долг УЗ на 200 млн долларов с процентами и который правительство оспорило. Также, по информации из открытых источников, ранее Самбожук уже лоббировал интересы российских компаний, связанных, в частности, с контрактом на приобретение электропоездов Hyundai для проекта "Интерсити".

После смены руководства в "Укрзализныце" планы Шахова-Самбожука окончательно "расстроились", поскольку их основные "партнеры" по схемам в УЗ были уволены, а уголовные дела начали набирать обороты. Более того, у Шахова появились и другие заботы — недавно НАБУ пришло с обысками в особняк его гражданской жены, которую, как и ее многочисленное имущество, народный депутат "забыл" указать в декларации. Имеет ли это имущество отношение к схемам Шахова и его команды на "Укрзализныце" и в ее окружении — вопрос открытый.

Однако очевидно, что внимание прокуратуры к деятельности группировки и межфракционных депутатских объединений, которые ими организованы, должно только нарастать. Как здесь не вспомнить "легендарное" МДО "Депутатский контроль", которое едва ли не в открытую торговало запросами и занималось давлением народных депутатов на различных предпринимателей и государственные структуры. Правда, схема была довольно оперативно разоблачена, а ее участники получили опыт посещения СИЗО и статусы подозреваемых в уголовном деле.