- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Російська ракета знищила 1,6 млн. пляшок вина на складі компанії GoodWine
Через попадання російської ракети до складу компанії GoodWine знищено 1,6 млн. пляшок вина.
Про це розповіли у самій компанії, передає НВ.
Зазначається, що склад знаходився у селі Стоянка Бучанського району Київської області. Представник компанії підтвердив, що 100% його площі знищено. Йдеться про 10 тисяч квадратних метрів. Там зберігалися вино, міцні напої, продукти, пиво, вода та безалкогольні напої, аксесуари для дому, книги, декор.
«На складі було 1,6 млн. пляшок вина, включаючи 15 тис. колекційних. Надалі плануємо реорганізувати склад у партнерстві з логістичним оператором за межами Києва. Загальну суму збитків оцінюємо у 15 млн євро», - додали в GoodWine.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська зруйнували понад 440 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості столичного регіону.