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Российская ракета уничтожила 1,6 млн бутылок вина на складе компании GoodWine
Из-за попадания российской ракеты в склад компании GoodWine уничтожено 1,6 млн бутылок вина.
Об этом рассказали в самой компании, передает НВ.
Отмечается, что склад находился в селе Стоянка Бучанского района Киевской области. Представитель компании подтвердил, что 100% его площади уничтожено. Речь идет о 10 тысячах квадратных метров. Там хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода и безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.
«На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных. В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в 15 млн евро», — добавили в GoodWine.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ранее стало известно, что российские войска разрушили более 440 тысяч квадратных метров логистической недвижимости столичного региона.