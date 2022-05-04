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Бизнес
Дата публикации

Российская ракета уничтожила 1,6 млн бутылок вина на складе компании GoodWine

Российская ракета уничтожила 1,6 млн бутылок вина на складе компании GoodWine
Склад компании GoodWine, Стоянка. Фото: GoodWine

Из-за попадания российской ракеты в склад компании GoodWine уничтожено 1,6 млн бутылок вина.

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Об этом рассказали в самой компании, передает НВ.

Отмечается, что склад находился в селе Стоянка Бучанского района Киевской области. Представитель компании подтвердил, что 100% его площади уничтожено. Речь идет о 10 тысячах квадратных метров. Там хранились вино, крепкие напитки, продукты, пиво, вода и безалкогольные напитки, аксессуары для дома, книги, декор.

«На складе было 1,6 млн бутылок вина, включая 15 тыс. коллекционных. В будущем планируем реорганизовать склад в партнерстве с логистическим оператором за пределами Киева. Общую сумму ущерба оцениваем в 15 млн евро», — добавили в GoodWine.

Фото 2 — Российская ракета уничтожила 1,6 млн бутылок вина на складе компании GoodWine
Фото 3 — Российская ракета уничтожила 1,6 млн бутылок вина на складе компании GoodWine
Фото 4 — Российская ракета уничтожила 1,6 млн бутылок вина на складе компании GoodWine
Фото 5 — Российская ракета уничтожила 1,6 млн бутылок вина на складе компании GoodWine

Напомним, ранее стало известно, что российские войска разрушили более 440 тысяч квадратных метров логистической недвижимости столичного региона.

Автор:
Илья Требор