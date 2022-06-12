Швеція відмовила Tetra Pak у її виведенні "з гуманітарних причин" з-під антиросійських санкцій ЄС

Національна рада з питань торгівлі Швеції відмовила Tetra Pak, що є найбільшим у світі виробником упаковки для харчових продуктів, у дозволі їй постачати комплектуючі для фабрики в Росії.

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Як повідомляє Dagens Nyheter, виробник упаковки був серед низки шведських компаній, які раніше попросили регулятора, уповноваженого на те шведським Міністерством закордонних справ, зробити для них винятки із санкцій Євросоюзу. Зазначається при цьому, що частка Росії у світовому обсязі продажів Tetra Pak становить 4% (на 2021 рік – 4 млрд крон, або 380 млн євро).

Компанія аргументувала прохання тим, що в неї в Росії (а саме в Лобні Московської області) є фабрика, на частку якої припадає 70% упаковок для молока та соків, що використовуються в країні. Тому Tetra Pak хоче мати можливість надавати дітям "гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування".

Крім того, компанія вказувала, що російська влада у разі її відмови від продовження роботи може націоналізувати її активи в країні, що відкриє Росії доступ до технологій, яких вона зараз не має.

У своїй заявці Tetra Pak вказує, що залежить від постачання широкого спектру товарів зі списку заборонених до експорту з ЄС до РФ - від ножів до повітронагрівачів та редукційних клапанів.

Однак у Нацраді з торгівлі дійшли висновку, що аргументи Tetra Pak щодо необхідності виключення для неї з гуманітарних причин недостатньо вагомі.

У самій же компанії заявили, що поки що оцінюють, "які можливості надає це рішення для подання апеляції", наголошуючи, що зупинка експорту необхідної продукції для потреб Tetra Pak матиме гуманітарні наслідки.

Зазначимо, що наприкінці березня стало відомо, що Tetra Pak вирішила призупинити випуск у Росії упаковки для вина та напоїв об'ємом два літри через брак деяких комплектуючих. Однак тоді повідомлялося, що рішення не торкнеться виробництва упаковки для соціально значущих продуктів, зокрема молока та дитячого харчування.