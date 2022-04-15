Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії організують поштову блокаду РФ

Державні пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії припиняють доставляти відправлення до Росії та Білорусі.

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15 квітня державні пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії заявили про припинення доставки відправлення до Росії та Білорусі. Документи про припинення вже подано до Світової поштової спілки. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти" .

До поштової блокади приєдналася також Латвія, яка раніше припинила поштові грошові перекази до і РБ.

"Поштова блокада – це результат роботи українських дипломатів, волонтерів, української діаспори і, звичайно, Укрпошти, яка, як призначений оператор країни-члена Всесвітньої поштової спілки, неодноразово зверталася до колег з пошт інших країн із закликом розірвати зв'язки з росією”, - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він також додав, що сподівається на швидке приєднання до цієї ініціативи пошт інших країн. За словами Смілянського, це дуже важливо, оскільки із запровадженням санкцій та виходом компаній з ринку Росії пошта стала каналом ввезення підсанкційних товарів .

"Тому важливо, щоб поштові оператори підтримали заходи своїх країн щодо придушення агресії РФ і перестали доставляти відправлення", - зазначив Смілянський.

Раніше, 9 квітня, "Укрпошта" оголосила про те, що відновлює доставку відправлень залізницею - після 21 року перерви. Поштові вагони доставлятимуть пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та назад. Загалом планується ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів.