Почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии организуют почтовую блокаду РФ

Государственные почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии прекращают доставлять отправления в и из России и Беларуси.

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15 апреля государственные почты Польши, Швеции, Дании, Финляндии и Австралии заявили о прекращении доставки отправления в и из России и Беларуси. Документы о прекращении уже поданы во Всемирный почтовый союз. Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

К почтовой блокаде присоединилась также Латвия, которая ранее прекратила почтовые денежные переводы в РФ и РБ.

"Почтовая блокада – это результат работы украинских дипломатов, волонтеров, украинской диаспоры и, конечно, Укрпочты, которая, как назначенный оператор страны-члена Всемирного почтового союза, неоднократно обращалась к коллегам из почт других стран с призывом разорвать связи с Россией”, - заявил генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смилянский.

Он также добавил, что надеется на скорое присоединение к этой инициативе почт остальных стран. По словам Смилянского, это очень важно, поскольку с введением санкций и выходом компаний с рынка России почта стала каналом ввоза подсанкционных товаров.

“Посему важно, чтобы почтовые операторы поддержали меры своих стран по подавлению агрессии РФ и перестали доставлять отправления”, отметил Смилянский.

Ранее, 9 апреля, "Укрпочта" объявила о том, что возобновляет доставку отправлений по железной дороге - после 21 года перерыва. Почтовые вагоны будут доставлять почту из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно. В общей сложности планируется ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов.