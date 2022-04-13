Світовий виробник кави Lavazza заявив про припинення роботи в Росії та призупинення продажів в Україні

Відома італійська компанія-виробник кави Lavazza заявила, що ухвалила рішення призупинити всю свою діяльність у Росії, а також тимчасово призупинити розповсюдження продукції в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У компанії пояснюють, що Lavazza зіткнеться з "надзвичайно складним і важким" 2022 роком через зростання цін на сировину.

"Насамперед рішення пов'язане зі зростанням цін на зелену каву, а також упаковку, енергоносії, логістику. Також мають значення ризики, що випливають із драматичної поточної геополітичної ситуації", — сказав генеральний директор Антоніо Баравалле.

При цьому він додав, що зростання цін в основному було викликане проблемами з глобальним ланцюжком поставок та збитками від погодних явищ.

До початку повномасштабної українсько-російської війни прогнози гендиректора були оптимістичнішими. Це, зокрема, було пов'язано зі збільшенням виторгу компанії на 11%, до 2,3 млрд євро, у 2021 році.

Зазначимо, що європейські компанії, які постраждали від санкцій проти Росії, можуть отримати до 400 тисяч євро.

Ці гроші мають допомогти тисячам компаній, які зіткнулися з перебоями у ланцюжках постачання через санкції. Крім того, компанії, які постраждали від високих цін на газ та електроенергію, можуть отримати допомогу, яка не перевищує 30% від витрат (максимум 2 млн євро).

Фото: ua.depositphotos.com