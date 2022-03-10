Українська мережа Aroma Kava закрила свої заклади у Білорусі

Одна з найбільших українських мереж кав'ярень Aroma Kava припиняє вести бізнес у Білорусі. Компанія закриває свою кав'ярню у Мінську.

Про це повідомляє Telegram-канал Nexta, також на офіційній сторінці Aroma Kava Білорусь у Instagram вказано, що кав'ярня не працює.

"Кав'ярні в Білорусі припинили роботу з початком війни. Здається, на другий або третій день, як тільки ми змогли залагодити всі юридичні нюанси", — повідомила мережа Telegram-каналу Nexta.

Aroma Kava у Мінську працювала в режимі 24/7. Кав'ярня відкрилася навесні 2020 року на вул. Незалежності, 39.

В Україні після війни Aroma Kava змушена була закрити свої кав'ярні, але 10 березня компанія повідомила, що поступово відновлює свою роботу.

"Ми працюємо лише там, де це безпечно для наших працівників та гостей", — пояснили у прес-службі мережі.

Так, деякі кав'ярні знову почнуть працювати у Полтаві, Луцьку, Новомосковську, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові.