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Бизнес
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Украинская сеть Aroma Kava закрыла свои заведения в Беларуси

Украинская сеть Aroma Kava закрыла свои заведения в Беларуси
Aroma Kava больше не работает в Беларуси. Фото: Instagram сети

Одна из крупнейших украинских сетей кофеен Aroma Kava прекращает вести бизнес в Беларуси. Компания закрывает свою кофейню в Минске.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta, также на официальной странице Aroma Kava Беларусь в Instagram указано, что кофейня не работает.

"Кофейни в Беларуси прекратили работу с началом войны. Кажется, на второй или третий день, как только мы смогли уладить все юридические нюансы", – сообщила сеть Telegram-каналу Nexta.

Aroma Kava в Минске работала в режиме 24/7. Кофейня открылась весной 2020 года по ул. Независимости, 39.

В Украине после войны Aroma Kava была вынуждена закрыть свои кофейни, но 10 марта компания сообщила, что постепенно восстанавливает свою работу.

"Мы работаем только там, где это безопасно для наших работников и гостей", — объяснили в пресс-службе сети.

Так, некоторые кофейни снова начнут работать в Полтаве, Луцке, Новомосковске, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

Автор:
Вита Молодан