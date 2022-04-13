Мировой производитель кофе Lavazza заявил о прекращении работы в России и приостановке продаж в Украине

Известная итальянская компания-производитель кофе Lavazza заявила, что приняла решение приостановить всю свою деятельность в России, а также временно приостановить распространение продукции в Украине. Об этом сообщает Reuters.

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В компании объясняют, что Lavazza столкнется с "чрезвычайно сложным и трудным" 2022 годом из-за роста цен на сырье.

"В первую очередь решение связано с ростом цен на зеленый кофе, а также упаковку, энергоносители, логистику. Также имеют значения риски, вытекающие из драматической текущей геополитической ситуации", — сказал генеральный директор Антонио Баравалле.

При этом он добавил, что рост цен в основном был вызван проблемами с глобальной цепочкой поставок и ущербом от погодных явлений.

До начала полномасштабной украинско-российской войны прогнозы гендиректора были более оптимистичны. Это, в том числе, было связано с увеличением выручки компании на 11%, до 2,3 млрд евро, в 2021 году.

Отметим, что европейские компании, пострадавшие от санкций против России, могут получить до 400 000 евро.

Эти деньги должны помочь тысячам компаний, которые столкнулись с перебоями в цепочках поставок из-за санкций. Кроме того, компании, пострадавшие из-за высоких цен на газ и электроэнергию, могут получить помощь, не превышающую 30% от затрат (максимум 2 млн евро).

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