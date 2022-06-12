Швеция отказала Tetra Pak в ее выведении "по гуманитарным причинам" из-под антироссийских санкций ЕС

Национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал Tetra Pak, являющейся крупнейшим в мире производителем упаковки для пищевых продуктов, в разрешении ей поставлять комплектующие для фабрики в России.

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Как сообщает Dagens Nyheter, производитель упаковки был среди ряда шведских компаний, которые ранее попросили регулятора, уполномоченного на то шведским Министерством иностранных дел, сделать для них исключения из санкций Евросоюза. При этом отмечается, что доля России в мировом объеме продаж Tetra Pak составляет 4% (на 2021 год - 4 млрд крон, или 380 млн евро).

Компания аргументировала просьбу тем, что у нее в России (а именно в Лобне Московской области) есть фабрика, на долю которой приходится 70% упаковок для молока и соков, используемых в стране. Потому Tetra Pak хочет иметь возможность предоставлять детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания".

Кроме того, компания указывала, что российские власти в случае ее отказа от продолжения работы могут национализировать ее активы в стране, что откроет России доступ к технологиям, которых у нее сейчас нет.

В своей заявке Tetra Pak указывает, что зависит от поставок широкого спектра товаров из списка запрещенных к экспорту из ЕС в РФ - от ножей до воздухонагревателей и редукционных клапанов.

Однако в Нацсовете по торговле посчитали, что аргументы Tetra Pak о необходимости исключения для нее по гуманитарным причинам недостаточно весомы.

В самой же компании заявили, что пока оценивают, "какие возможности предоставляет это решение для подачи апелляции", подчеркивая, что остановка экспорта необходимой продукции для нужд Tetra Pak будет иметь гуманитарные последствия.

Отметим, что в конце марта стало известно, что Tetra Pak решила приостановить выпуск в России упаковки для вина и напитков объемом два литра из-за нехватки некоторых комплектующих. Однако тогда сообщалось, что решение не затронет производство упаковки для социально значимых продуктов, в том числе молока и детского питания.