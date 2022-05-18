Десантники збили сучасний російський безпілотник "ZALA 421-08"

Бійці окремої 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ збили російський безпілотник "ZALA 421-08", призначений для коригування артилерійського вогню. Про це на Facebook повідомила прес-служба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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"Підрозділом протиповітряної оборони 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ знищено черговий російський БПЛА. Безпілотний літальний апарат російських окупантів "ZALA 421-08" був назавжди "приземлений" розрахунком зенітно-ракетного комплексу".

У повідомленні сказано, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, вказівки для забезпечення точного артилерійського вогню та коригування вогню.

Нагадаємо, російська армія в ході вторгнення в Україну втратила станом на 18 травня вже близько 28,3 тисяч людей убитими, у тому числі 400 людей за останню добу.