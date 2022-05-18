Десантники сбили современный российский беспилотник "ZALA 421-08"

Бойцы отдельной 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский беспилотник "ZALA 421-08", который предназначен для корректировки артиллерийского огня. Об этом на Facebook сообщила пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

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"Подразделением противовоздушной обороны 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ уничтожен очередной российский БПЛА. Беспилотный летательный аппарат российских кафиров "ZALA 421-08" был навсегда "приземлен" расчетом зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", — сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что данный тип БПЛА предназначен для наблюдения, целеуказания для обеспечения точного артиллерийского огня и корректировки огня.

Напомним, российская армия в ходе вторжения в Украину потеряла по состоянию на 18 мая уже около 28,3 тысячи человек убитыми, в том числе 400 человек за последние сутки.