В Украине за день уничтожено 400 российских военных и 16 танков - Генштаб

Российская армия в ходе вторжения в Украину потеряла по состоянию на 18 мая уже около 28,3 тысячи человек убитыми, в том числе 400 человек за последние сутки.

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Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наибольшие потери противника в предыдущие сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Также уничтожен 1251 танк (в том числе 16 за последний день), 3043 боевые бронированные машины (+34), 586 артиллерийских систем (+8) и 199 ракетных систем залпового огня (+1).

Кроме того, РФ лишилась 91 средства противовоздушной обороны (+1 за сутки), 202 самолетов (+1), 167 вертолетов, 441 беспилотного аппарата оперативно-тактического уровня (+5) и 102 крылатых ракет (+5).

Уничтожено и 13 вражеских кораблей и катеров, а также 2137 единиц автомобильной техники (+28) и 43 единицы специальной техники.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, войска РФ сейчас ведут наступление на Донбассе сразу на нескольких направлениях - Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском.