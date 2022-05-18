В Україні за день знищено 400 російських військових та 16 танків - Генштаб

Російська армія в ході вторгнення в Україну втратила станом на 18 травня вже близько 28,3 тисячі чоловік убитими, у тому числі 400 людей за останню добу.

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Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Також знищено 1251 танк (зокрема 16 за останній день), 3043 бойові броньовані машини (+34), 586 артилерійських систем (+8) та 199 ракетних систем залпового вогню (+1).

Крім того, РФ втратила 91 засіб протиповітряної оборони (+1 за добу), 202 літаки (+1), 167 вертольотів, 441 безпілотний апарат оперативно-тактичного рівня (+5) та 102 крилаті ракети (+5).

Знищено і 13 ворожих кораблів та катерів, а також 2137 одиниць автомобільної техніки (+28) та 43 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, війська РФ зараз ведуть наступ на Донбасі відразу на кількох напрямках - Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському.