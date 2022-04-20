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Військові РФ скинули бомбу на лікарню у Миколаївській області
Ворог бомбардував лікарню у Баштанці Миколаївської області. Окупанти зруйнували відділення діалізу, приймальне відділення, а в операційній від удару вибило вікна.
Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
За її словами, внаслідок бомбардування є постраждалі, точна кількість людей ще уточнюється. При цьому заздалегідь загиблих немає.
"У Баштанку все обійшлося без смертей і не постраждали діти. Ми обов'язково все відремонтуємо. А ось вони ніколи не відмиють свої руки та душі", - висловилася Замазєєва.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вона також звернулася до світових лідерів, наголосивши, що Росія — це загроза світового масштабу. Замазєєва впевнена, що якщо зараз не зупинити російську агресію, то від неї постраждають інші країни.
Напередодні, 16 квітня, в Миколаївській області російські окупанти завдали удару по території дитячого садка. Крім того, постраждали й інші житлові об'єкти міста та області. До цього Замазєєва також повідомляла про обстріл житлових кварталів міста. Тоді в результаті обстрілів загинули 5 людей і постраждали 15. Один із загиблих підняв снаряд, що не розірвався.