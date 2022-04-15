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Ворог знову обстріляв Миколаїв, є постраждалі у житлових районах – голова облради
Війська РФ знову обстріляли південь країни — місто Миколаїв. Удар завдали по житлових кварталах міста, де немає військових об'єктів. Є постраждалі серед мирного населення.
15 квітня війська РФ знову обстріляли Миколаїв. На цей раз під вогонь потрапили житлові квартали міста. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова Миколаївської обласної ради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.
"З РСЗВ російські війська обстріляли один із житлових районів міста, де немає військових об'єктів. Під обстріл потрапляють мирні жителі. На жаль, є постраждалі... бережіть себе, не виходьте з укриття!" – закликала голова обладміністрації.
Нагадаємо, 10 квітня російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Миколаєва. Тоді окупанти обстріляли підприємство з Катару.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ракетні удари по Миколаєву були і раніше – 3 та 4 квітня. А внаслідок ракетного удару по місту 29 березня було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. В результаті загинули 35 людей.