Враг снова обстрелял Николаев, есть пострадавшие в жилых районах — глава облсовета

Войска РФ снова подвергли обстрелам юг страны — город Николаев. Удар нанесли по жилым кварталам города, где нет военных объектов, что привело к пострадавшим среди мирного населения.

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15 апреля войска РФ снова обстреляли Николаев. На этот раз под огонь попали жилые кварталы города. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева.

"Из РСЗО российские войска обстреляли один из жилых районов города, где нет военных объектов. Под обстрелы попадают мирные жители. К сожалению, есть пострадавшие... берегите себя, не выходите из укрытия!" – призвала глава обладминистрации.

Напомним, 10 апреля российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Николаева. Тогда оккупанты обстреляли предприятие из Катара.

Ракетные удары по Николаеву были и ранее — 3 и 4 апреля. А в результате ракетного удара по городу 29 марта было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации. В результате погибли 35 человек.