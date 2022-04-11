Россияне нанесли ракетный удар по катарскому предприятию в Николаеве

Вечером в воскресенье, 10 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Николаева.

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Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Вчера ночью бахнуло, все об этом писали. Скрывать не буду – там ракеты. Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области", – сказал он.

По его информации, погибших нет, так как два ангара, куда попала ракета, были пустыми, но охранник предприятия пострадал от разбитого стекла.

Виталий Ким не указал название этого предприятия, но, как известно, николаевский порт "Ольвия" передали в концессию катарской компании. Компания QTerminals из Катара победила в конкурсе на концессию порта "Ольвия" в январе 2020 года.

Виталий Ким также добавил, что российские военные массово отказываются ехать на войну против Украины, поскольку знают о последствиях для себя. По его словам, согласны воевать только жители дальневосточных регионов России.

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Напомним, в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, поскольку он пострадал в результате обстрелов.

3 и 4 апреля оккупанты обстреляли ракетами Николаев. А 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации. В результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 35 человек.