Росіяни завдали ракетного удару по катарському підприємству у Миколаєві

Увечері в неділю, 10 квітня, російські війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Миколаєва.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора вночі бахнуло, все про це писали. Приховувати не буду — там ракети. Російські окупанти напали на підприємство з Катару на території нашої області", — сказав він.

За його інформацією, загиблих немає, оскільки два ангари, куди потрапила ракета, були порожніми, але охоронець підприємства постраждав від розбитого скла.

Віталій Кім не вказав назву цього підприємства, але, як відомо, миколаївські порт "Ольвія" передали в концесію катарській компанії. Компанія QTerminals з Катару перемогла у конкурсі на концесію порту "Ольвія" у січні 2020 року.

Віталій Кім також додав, що російські військові масово відмовляються їхати на війну проти України, оскільки знають про наслідки для себе. За його словами, згодні воювати лише мешканці далекосхідних регіонів Росії.

<div><br></div><div></div>

Нагадаємо, у Миколаєві не працює залізничний вокзал, оскільки він постраждав внаслідок обстрілу.

Також 3 та 4 квітня окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. А 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. Через влучення російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації загинули 35 людей.