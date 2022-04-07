В Николаеве российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал

В Николаеве не работает железнодорожный вокзал, поскольку он пострадал в результате обстрелов.

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Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По его словам, сейчас железнодорожный вокзал Николаева не работает, поскольку он пострадал во время обстрелов оккупантов.

"Не работает, потому что разбомбили его", — ответил городской голова на вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал.

Когда именно случился удар по этому объекту, мэр города не уточнил.

Сенкевич сообщил, что эвакуироваться из Николаева можно на автобусах бесплатно, в частности, до железнодорожного вокзала Одессы и до Паланки.

Мэр сообщил, что с начала войны повреждено 55 учебных заведений в городе.

"За последний день бомбардировок у нас было повреждено 28 жилых домов", – добавил Сенкевич.

Напомним, 3 и 4 апреля оккупанты обстреляли ракетами Николаев. А 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации. В результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 35 человек.