У Миколаєві російські окупанти розбомбили залізничний вокзал

У Миколаєві не працює залізничний вокзал, оскільки він постраждав унаслідок обстрілу.

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Про це повідомив міський голова Олександр Сенкевич.

За його словами, зараз залізничний вокзал Миколаєва не працює, оскільки постраждав під час обстрілів окупантів.

"Не працює, бо розбомбили його", — відповів міський голова на запитання, чому у Миколаєві не працює залізничний вокзал.

Коли саме стався удар по цьому об'єкту, мер не уточнив.

Сенкевич повідомив, що евакуюватися з Миколаєва можна на автобусах безкоштовно, зокрема до залізничного вокзалу Одеси та до Паланки.

Мер повідомив, що з початку війни пошкоджено 55 навчальних закладів у місті.

"За останній день бомбардувань у нас було пошкоджено 28 житлових будинків", – додав Сенкевич.

Нагадаємо, 3 та 4 квітня окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. А 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. Внаслідок влучення російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації загинули 35 людей.