Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Події
Дата публікації

Російські окупанти обстріляли в Запоріжжі залізничну станцію

Російські окупанти обстріляли в Запоріжжі залізничну станцію
ЖД-станція "Запоріжжя-2". Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 16 березня, внаслідок ворожого обстрілу зазнала пошкоджень інфраструктура залізничної станції “Запоріжжя-2”.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Як передає прес-служба АТ " Укрзалізниця", персонал та пасажири при цьому не постраждали.  

За інформацією УЗ, пошкоджені шляхи, контактна мережа, у будинках вилетіли шибки. Крім цього, пошкоджено вікна біля приміських поїздів, які в цей час перебували на станції. Пасажирів у вагонах не було.  

У свою чергу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі повідомив, на що залізничному вокзалі "Запоріжжя-2" стався вибух.  

"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі "Запоріжжя-2", поки що невідомий. На місці працюють відповідні служби", – написав чиновник.  

Куртев закликав мешканців міста не панікувати та не поширювати фото та відео у соціальних мережах.  

Через обстріл було скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка , поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове вирушить о 09:30 зі станції "Запоріжжя-Ліве".    

Відправлення всіх приміських поїздів, що відправлялися зі станції "Запоріжжя-2", буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.

В "Укрзалізниці" зазначають, що залізничники у найкоротші терміни відновлять усю пошкоджену інфраструктуру.  

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрзалізниця" націоналізує близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на коліях України.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила сайт з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.

Компанія також має намір відновити і навіть наростити темпи закупівель електропоїздів для приміських та регіональних пасажирських перевезень після завершення бойових дій.

Автор:
Дмитро Нарожний