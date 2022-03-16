Російські окупанти обстріляли в Запоріжжі залізничну станцію

Сьогодні, 16 березня, внаслідок ворожого обстрілу зазнала пошкоджень інфраструктура залізничної станції “Запоріжжя-2”.

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Як передає прес-служба АТ " Укрзалізниця", персонал та пасажири при цьому не постраждали.

За інформацією УЗ, пошкоджені шляхи, контактна мережа, у будинках вилетіли шибки. Крім цього, пошкоджено вікна біля приміських поїздів, які в цей час перебували на станції. Пасажирів у вагонах не було.

У свою чергу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі повідомив, на що залізничному вокзалі "Запоріжжя-2" стався вибух.

"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі "Запоріжжя-2", поки що невідомий. На місці працюють відповідні служби", – написав чиновник.

Куртев закликав мешканців міста не панікувати та не поширювати фото та відео у соціальних мережах.

Через обстріл було скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка , поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове вирушить о 09:30 зі станції "Запоріжжя-Ліве".

Відправлення всіх приміських поїздів, що відправлялися зі станції "Запоріжжя-2", буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.

В "Укрзалізниці" зазначають, що залізничники у найкоротші терміни відновлять усю пошкоджену інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що компанія "Укрзалізниця" націоналізує близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на коліях України.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила сайт з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.

Компанія також має намір відновити і навіть наростити темпи закупівель електропоїздів для приміських та регіональних пасажирських перевезень після завершення бойових дій.