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Російські окупанти обстріляли в Запоріжжі залізничну станцію
Сьогодні, 16 березня, внаслідок ворожого обстрілу зазнала пошкоджень інфраструктура залізничної станції “Запоріжжя-2”.
Як передає прес-служба АТ " Укрзалізниця", персонал та пасажири при цьому не постраждали.
За інформацією УЗ, пошкоджені шляхи, контактна мережа, у будинках вилетіли шибки. Крім цього, пошкоджено вікна біля приміських поїздів, які в цей час перебували на станції. Пасажирів у вагонах не було.
У свою чергу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі повідомив, на що залізничному вокзалі "Запоріжжя-2" стався вибух.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Характер вибуху, який стався на залізничному вокзалі "Запоріжжя-2", поки що невідомий. На місці працюють відповідні служби", – написав чиновник.
Куртев закликав мешканців міста не панікувати та не поширювати фото та відео у соціальних мережах.
Через обстріл було скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка , поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове вирушить о 09:30 зі станції "Запоріжжя-Ліве".
Відправлення всіх приміських поїздів, що відправлялися зі станції "Запоріжжя-2", буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста.
В "Укрзалізниці" зазначають, що залізничники у найкоротші терміни відновлять усю пошкоджену інфраструктуру.
Раніше повідомлялося, що компанія "Укрзалізниця" націоналізує близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на коліях України.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила сайт з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.
Компанія також має намір відновити і навіть наростити темпи закупівель електропоїздів для приміських та регіональних пасажирських перевезень після завершення бойових дій.