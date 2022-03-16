Российские оккупанты обстреляли в Запорожье ж/д станцию

Сегодня, 16 марта, в результате вражеских обстрелов получила повреждения инфраструктура железнодорожной станции “Запорожье-2”.

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Как передает пресс-служба АО "Укрзализныця", персонал и пассажиры при этом не пострадали.

По информации УЗ, повреждены пути, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла. Кроме этого, повреждены окна у пригородных поездов, которые в это время находились на станции. Пассажиров в вагонах не было.

В свою очередь секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале сообщил, на что железнодорожном вокзале "Запорожье-2" произошел взрыв.

"Характер взрыва, который произошел на железнодорожном вокзале "Запорожье-2", пока неизвестен. На месте работают соответствующие службы", – написал чиновник.

Куртев призвал жителей города не паниковать и не распространять фото и видео в социальных сетях.

Из-за обстрела был отменен пригородный рейс Запорожья – Канцеровка, поезд сообщением Запорожья – Синельниково отправится в 09:30 со станции "Запорожье-Левое".

Отправка всех пригородных поездов, которые отправлялись со станции "Запорожье-2", будет временно перенесена на основной железнодорожный вокзал города.

В "Укрзализныце" отмечают, что железнодорожники в кратчайшие сроки восстановят всю поврежденную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что компания "Укрзализныця" национализирует около 15 тысяч российских вагонов, которые находятся на путях Украины.

Напомним, "Укрзализныця" запустила сайт с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.

Компания также намерена возобновить и даже нарастить темпы закупок электропоездов для пригородных и региональных пассажирских перевозок после завершения боевых действий.