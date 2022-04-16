Війська РФ обстріляли дитячий садок у Миколаєві: ФОТО

На Миколаївщині російські окупанти завдали удару по території дитячого садочка. Крім того, постраждали й інші житлові об’єкти міста та області.

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16 квітня російська артилерія обстріляла дитячий садок у Миколаєві. Про це повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, у приміщенні садку у цей час не було ні дітей, не персоналу, тому ніхто не постраждав.

Також Замазєєва зазначила, що окупанти другий день поспіль завдають ударів по інших житлових об’єктах міста та області - були удари по Баштанці і у Вітовському районі Миколаївщині.

Раніше, 15 квітня, Ганна Замазєєва теж повідомляла про обстріли житлових кварталів міста. Тоді в результаті обстрілів загинули 5 людей і постраждали 15. Один із загиблих підняв снаряд, що раніше не розірвався.

Нагадаємо, ракетного удару по місту 29 березня було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. В результаті загинуло 35 людей.