Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве: ФОТО

В Николаевской области российские оккупанты нанесли удар по территории детского сада. Кроме того, пострадали и другие жилые объекты города и области.

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16 апреля российская артиллерия обстреляла детский сад в Николаеве. Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, в помещении сада в это время не было ни детей, ни персонала, поэтому никто не пострадал.

Также Замазеева отметила, что оккупанты второй день подряд наносят удары по другим жилым объектам города и области - были удары по Баштанке и в Витовском районе Николаевщины.

Ранее, 15 апреля, Анна Замазеева тоже сообщала об обстрелах жилых кварталов города. Тогда в результате обстрелов погибли 5 человек и пострадали 15. Один из погибших поднял неразорвавшийся снаряд.

Напомним, ракетный удар по городу 29 марта было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации. В результате погибли 35 человек.