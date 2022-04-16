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Войска РФ обстреляли детский сад в Николаеве: ФОТО
В Николаевской области российские оккупанты нанесли удар по территории детского сада. Кроме того, пострадали и другие жилые объекты города и области.
16 апреля российская артиллерия обстреляла детский сад в Николаеве. Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева.
По ее словам, в помещении сада в это время не было ни детей, ни персонала, поэтому никто не пострадал.
Также Замазеева отметила, что оккупанты второй день подряд наносят удары по другим жилым объектам города и области - были удары по Баштанке и в Витовском районе Николаевщины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее, 15 апреля, Анна Замазеева тоже сообщала об обстрелах жилых кварталов города. Тогда в результате обстрелов погибли 5 человек и пострадали 15. Один из погибших поднял неразорвавшийся снаряд.
Напомним, ракетный удар по городу 29 марта было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации. В результате погибли 35 человек.