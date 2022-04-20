Военные РФ сбросили бомбу на больницу в Николаевской области

Враг бомбардировал больницу в Баштанке Николаевской области. Оккупанты разрушили отделение диализа, приемное отделение, а в операционной от удара выбило окна.

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Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По ее словам, в результате бомбардировки есть пострадавшие, точное количество людей еще уточняется. При этом, предварительно, погибших нет.

"В Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети. Мы обязательно все отремонтируем. А вот они никогда не отмоют свои руки и души", — высказалась Замазеева.

Она также обратилась к мировым лидерам, подчеркнув, что Россия — это угроза мирового масштаба. Замазеева уверена, что если сейчас не остановить российскую агрессию, то от нее пострадают и другие страны.

Накануне, 16 апреля, в Николаевской области российские оккупанты нанесли удар по территории детского сада. Кроме того, пострадали и другие жилые объекты города и области. До этого Замазееватоже сообщала об обстрелах жилых кварталов города. Тогда в результате обстрелов погибли 5 человек и пострадали 15. Один из погибших поднял неразорвавшийся снаряд.