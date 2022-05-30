Глава МЗС Франції прибула до Києва для зустрічі з Кулібою та Зеленським

МЗС Франції Катрін Колона прибула до України, щоб висловити підтримку Франції українському народові.

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Глава МЗС Франції Катрін Колонна прибула в Україну з робочим візитом для зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це вона повідомила у Twitter.

"Щойно прибула в Україну, щоб висловити підтримку Франції українському народу", - написала Катрін Колонна.

Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції 🇫🇷 українському народові 🇺🇦. pic.twitter.com/5BFHYHDWmF — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

Нагадаємо, що раніше з робочим візитом в Україну приїжджав прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта та відвідав Ірпінь.