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Глава МЗС Франції прибула до Києва для зустрічі з Кулібою та Зеленським
МЗС Франції Катрін Колона прибула до України, щоб висловити підтримку Франції українському народові.
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Глава МЗС Франції Катрін Колонна прибула в Україну з робочим візитом для зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це вона повідомила у Twitter.
"Щойно прибула в Україну, щоб висловити підтримку Франції українському народу", - написала Катрін Колонна.
Нагадаємо, що раніше з робочим візитом в Україну приїжджав прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта та відвідав Ірпінь.Підписуйтесь на наш Telegram канал