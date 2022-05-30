Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Категорія
Політика
Дата публікації

Глава МЗС Франції прибула до Києва для зустрічі з Кулібою та Зеленським

Глава МЗС Франції прибула до Києва для зустрічі з Кулібою та Зеленським
Глава МЗС Франції Катрін Колона

МЗС Франції Катрін Колона прибула до України, щоб висловити підтримку Франції українському народові.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Глава МЗС Франції Катрін Колонна прибула в Україну з робочим візитом для зустрічі з главою держави Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Про це вона повідомила у Twitter.

"Щойно прибула в Україну, щоб висловити підтримку Франції українському народу", - написала Катрін Колонна.

Нагадаємо, що раніше з робочим візитом в Україну приїжджав прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта та відвідав Ірпінь.