Окупаційна влада перевозить співробітників дитячих садків та банків з Донецька до Маріуполя

Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для відправлення до захопленого Маріуполя та наближених населених пунктів – Мангуша, Микільського, Ялти.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що у такий спосіб російська окупаційна адміністрація планує "організувати роботу на місцях". Аналогічним чином відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю піде під контроль окупантів.

"Таке переміщення кадрів пов'язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою. Відомо, що персонал, який готується до переведення на роботу в інші регіони, вся є. Дехто загрожує звільнитися, якщо розпорядження не буде скасовано", - додали в ГУР МО.

Нагадаємо, станом на ранок 10 травня на Луганщині тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє. Регіон став таким самим форпостом, як і Маріуполь Донецької області.