Оккупационные власти перевозят сотрудников детских садов и банков из Донецка в Мариуполь

Руководителям заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для отправки в захваченный Мариуполь и приближенные населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что таким образом российская оккупационная администрация планирует "организовать работу на местах". Аналогичным образом отбирается и персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов.

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями. Известно, что персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено", — добавили в ГУР МО.

Напомним, по состоянию на утро 10 мая в Луганской области продолжаются бои за населенные пункты Воеводовка, Тошковка и Нижнее. Регион стал таким же форпостом, как и Мариуполь Донецкой области.