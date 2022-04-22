- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
В Луганській області російським окупантам не вдалося прорватися в Рубіжному та Попасній
Незважаючи на заяви російських окупантів, Попасна та Рубіжне під контролем українських військ.
Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.Підтримати delo.ua
Про це у соцмережі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У Рубіжному не прорвалися... як і в Попасній. Не вірте сепарським писакам", - зазначив він.
Раніше про взяття Рубіжного російські пропагандисти повідомляли тричі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Сергій зазначив, що на даний момент є можливість завозити та роздавати гуманітарну допомогу, тому у всіх бомбосховищах є їжа та вода.
За його словами, російські війська хочуть влаштувати голодомор, тому знищують склади з продовольством.
Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку війська РФ знищили усі продовольчі склади.