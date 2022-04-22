В Луганській області російським окупантам не вдалося прорватися в Рубіжному та Попасній

Незважаючи на заяви російських окупантів, Попасна та Рубіжне під контролем українських військ.

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Про це у соцмережі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У Рубіжному не прорвалися... як і в Попасній. Не вірте сепарським писакам", - зазначив він.

Раніше про взяття Рубіжного російські пропагандисти повідомляли тричі.

Також Сергій зазначив, що на даний момент є можливість завозити та роздавати гуманітарну допомогу, тому у всіх бомбосховищах є їжа та вода.

За його словами, російські війська хочуть влаштувати голодомор, тому знищують склади з продовольством.

Нагадаємо, що у Сєвєродонецьку війська РФ знищили усі продовольчі склади.