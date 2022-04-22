- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В Луганской области российским оккупантам не удалось прорваться в Рубежном и Попасной
Несмотря на заявления российских оккупантов, Попасная и Рубежное под контролем украинских войск.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом в соцсети сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В Рубежном не прорвались... как и в Попасной. Не верьте сепарским писакам", - отметил он.
Ранее о взятии Рубежного российские пропагандисты сообщали трижды.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также Сергей Гайдай отметил, что сейчас есть возможность завозить и раздавать гуманитарную помощь, поэтому во всех бомбоубежищах есть еда и вода.
По его словам, российские войска хотят устроить голодомор, потому уничтожают склады с продовольствием.
Напомним, что в Северодонецке войска РФ уничтожили все продовольственные склады.