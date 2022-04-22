В Луганской области российским оккупантам не удалось прорваться в Рубежном и Попасной

Несмотря на заявления российских оккупантов, Попасная и Рубежное под контролем украинских войск.

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Об этом в соцсети сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Рубежном не прорвались... как и в Попасной. Не верьте сепарским писакам", - отметил он.

Ранее о взятии Рубежного российские пропагандисты сообщали трижды.

Также Сергей Гайдай отметил, что сейчас есть возможность завозить и раздавать гуманитарную помощь, поэтому во всех бомбоубежищах есть еда и вода.

По его словам, российские войска хотят устроить голодомор, потому уничтожают склады с продовольствием.

Напомним, что в Северодонецке войска РФ уничтожили все продовольственные склады.