В Угорщині оголосили надзвичайний стан через війну в Україні

Сьогодні, 24 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив надзвичайний стан, пояснивши такий крок війною в Україні та спричиненою нею економічною кризою. Режим набуде чинності сьогодні ж з 24:00. За його словами, угорський уряд оголосить про свої перші заходи в умовах надзвичайного стану вже наступного дня, у середу.

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Орбан зробив таку заяву відразу ж опісля рішення про введення надзвичайного стану угорським парламентом. Як стверджує прем’єр, такі міри дадуть його уряду простір для маневру та можливість негайного реагування на наслідки війни в сусідній Україні, хоча і лишатись стосовно вторгнення РФ максимально осторонь.

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції у Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін", – пояснив Орбан рішення щодо режиму.

Нагадаємо, що сам Орбан неодноразово виражав неготовність прийняти бік України в часи війни з РФ, за що і опинився на сайті "Миротворець". Прем'єр-міністр потрапив до бази зрадників як "посібник російських військових злочинців".