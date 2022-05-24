В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Сегодня, 24 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение, объяснив такой шаг войной в Украине и вызванным ею экономическим кризисом. Режим вступит в силу сегодня с 24:00. По его словам, венгерское правительство объявит о своих первых мерах в условиях чрезвычайного положения уже на следующий день, в среду.

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Орбан сделал такое заявление сразу же после решения о введении чрезвычайного положения венгерским парламентом. Как утверждает премьер, такие меры дадут правительству пространство для маневра и возможность немедленного реагирования на последствия войны в соседней Украине, хотя и оставаться в отношении вторжения РФ максимально в стороне.

"Эта война представляет постоянную угрозу Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен", – объяснил Орбан решение о режиме.

Напомним, что сам Орбан неоднократно выражал неготовность принять сторону Украины во время войны с РФ, за что и оказался на сайте Миротворец. Премьер-министр попал в базу изменников как "пособие российских военных преступников".