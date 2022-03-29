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ІТ та Телеком
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Intel представила процесор Core i9 як найшвидший для настільних ПК

Intel представила процесор Core i9 як найшвидший для настільних ПК

Компанія Intel представила новий чіп Core i9-12900KS Special Edition та заявила, що це найшвидший у світі процесор для настільних комп'ютерів, повідомляє engadget.com.

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Як і Core i9-12900K, ця версія має 16 ядер, і забезпечує 24 потоки , а також 30 МБ кеш-пам'яті L3. Причому виробник збільшив тактову частоту з 5,2 до 5,5 ГГц, збільшивши потужність з 125 до 150 Вт.

Нещодавно компанія AMD заявила, що найшвидший ігровий процесор у світі її Ryzen 7 5800X3D , оскільки його 3D V-Cache дозволяє перевершити Core i9-12900K .

Але тактова частота останньої моделі Intel становить 5,5 ГГц , а у конкурента - лише 4,5 ГГц

При цьому видання зазначає, що процесор Core i9-12900KS Special Edition майже на 400 доларів дорожчий за Ryzen 7 5800X3D .

На початку 2022 року компанія Meta (колишня Facebook) оголосила про створення AI Research SuperCluster (RSC) - нового суперкомп'ютера, призначеного для роботи із завданнями штучного інтелекту. За твердженням компанії, він незабаром стане найшвидшим у світі .

2022 року компанія Apple планує випустити п'ять нових моделей комп'ютерів Mac.

Автор:
Сергій Горєлов