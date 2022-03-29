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Категория
IT и Телеком
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Intel представила процессор Core i9 как самый быстрый для настольных ПК

процессор
Процессор Core.Фото: Intel

Компания Intel представила новый чип Core i9-12900KS Special Edition и заявила, что это самый быстрый в мире процессор для настольных компьютеров, сообщает engadget.com. 

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Как и Core i9-12900K, эта версия имеет 16 ядер и обеспечивает 24 потока, а также 30 МБ кэш-памяти L3. Причем производитель увеличил тактовую частоту с 5,2 ГГц до 5,5 ГГц, увеличив мощность со 125 до 150 Вт.

Недавно компания AMD заявила, что самый быстрый игровой процессор в мире ее Ryzen 7 5800X3D, так как его 3D V-Cache позволяет превзойти Core i9-12900K.

Но тактовая частота последней модели Intel составляет 5,5 ГГц, а у конкурента— только 4,5 ГГц.

При этом издание отмечает, что процессор Core i9-12900KS Special Edition почти на 400 долларов дороже, чем Ryzen 7 5800X3D.

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Автор:
Сергей Горелов