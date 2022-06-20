Зірваний виступ Путіна та сайти терористів: ІТ-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів за тиждень

Понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу щодня завдають країні-агресору Російській Федерації кіберударів. З 13 до 19 червня ІТ-армією було атаковано більше як 400 російських онлайн-ресурсів.

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Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, за тиждень ІТ-армією було атаковано більше як 400 російських онлайн-ресурсів, серед яких:

Економічний форум із виступом президента Росії Володимира Путіна. Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ російського лідера на годину.

Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від Путіна.

Регіональні суди Російської Федерації. Інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною через постійні кібератаки.

Сайти терористичних утворень в Україні. IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України.

Російські засоби масової інформації. IT-армія продовжує стримувати пропаганду та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ.

Нагадаємо, що Канада надає Україні кібердопомогу та розвідувальні дані про кіберзагрози, а також засуджує кібератаку Росії напередодні військового вторгнення.

Зокрема, Канада ділиться розвідувальною інформацією про кіберзагрози та надає кібердопомогу Україні, намагаючись зміцнити оборону України проти російського невиправданого та незаконного вторгнення.