Сорванное выступление Путина и сайты террористов: IТ-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов за неделю

Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира ежедневно наносят стране-агрессору Российской Федерации киберудары. С 13 по 19 июня IТ-армией было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов.

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Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, за неделю IТ-армией было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов, среди которых:

Экономический форум с выступлением президента России Владимира Путина. Атаки на базу аккредитации экономического форума, который проходил в Петербурге, заставили перенести выступление российского лидера на час.

Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от Путина.

Региональные суды Российской Федерации. Информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов, несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.

Сайты террористических образований в Украине. IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины.

Российские средства массовой информации. IT-армия продолжает удерживать пропаганду и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ.

Напомним, что Канада предоставляет Украине киберпомощь и разведывательные данные о киберугрозах, а также осуждает кибератаку России накануне военного вторжения.

В частности, Канада делится разведывательной информацией о киберугрозах и оказывает киберпомощь Украине, пытаясь укрепить оборону Украины против российского неоправданного и незаконного вторжения.