- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
США помогают Украине кибератаками
Американские военные хакеры помогают Украине кибератаками. Об этом сообщает американское издание Sky news.
Издание сообщает, что глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне сообщил, что США проводят наступательные хакерские операции в поддержку Украины.
"Мы провели серию операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции", - сказал Накасоне.
Он не стал раскрывать детали самих операций, но отметил, что проводятся под полным гражданским контролем военных и в соответствии с политикой, принятой в Министерстве обороны США.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Генерал также отметил, что он каждый день обеспокоен риском российской кибератаки, нацеленной на США, и сказал, что действия на опережение были эффективным способом защиты как Америки, так и ее союзников.
Он также добавил, что стратегическое раскрытие информации разрабатывалось с 2018 года и стало основой для реакции Запада на вторжение в Украину.
"Возможность для нас делиться этой информацией, обеспечивать ее точность, своевременность и действенность в более широком масштабе оказалась очень и очень важной в этом кризис", - сказал Накасоне.
Напомним, 30 мая группа хакеров Anonymous совершила масштабную кибератаку на правительственные сайты Беларуси из-за причастности страны в вторжении РФ в Украину.