США помогают Украине кибератаками

Американские военные хакеры помогают Украине кибератаками. Об этом сообщает американское издание Sky news.

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Издание сообщает, что глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне сообщил, что США проводят наступательные хакерские операции в поддержку Украины.

"Мы провели серию операций по всему спектру: наступательные, оборонительные и информационные операции", - сказал Накасоне.

Он не стал раскрывать детали самих операций, но отметил, что проводятся под полным гражданским контролем военных и в соответствии с политикой, принятой в Министерстве обороны США.

Генерал также отметил, что он каждый день обеспокоен риском российской кибератаки, нацеленной на США, и сказал, что действия на опережение были эффективным способом защиты как Америки, так и ее союзников.

Он также добавил, что стратегическое раскрытие информации разрабатывалось с 2018 года и стало основой для реакции Запада на вторжение в Украину.

"Возможность для нас делиться этой информацией, обеспечивать ее точность, своевременность и действенность в более широком масштабе оказалась очень и очень важной в этом кризис", - сказал Накасоне.

Напомним, 30 мая группа хакеров Anonymous совершила масштабную кибератаку на правительственные сайты Беларуси из-за причастности страны в вторжении РФ в Украину.