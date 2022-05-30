Хакеры Anonymous взломали правительственные сайты Беларуси

Группа хакеров Anonymous совершили масштабную кибератаку на правительственные сайты Беларуси из-за причастности страны в вторжении РФ в Украину.

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Об этом хакеры сообщили в Twitter.

"Масштабная атака Anonymous против белорусского правительства за их соучастие во вторжении в Украину. Все их крупнейшие правительственные веб-сайты находятся в режиме Offline", - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала полномасштабной войны с РФ в Украине создали очень мощную ІТ-армию из почти 300 тыс. человек, к которой присоединились и украинские, и международные ІТ-профессионалы.