Невидимый фронт. Украина создала мощную армию из 300 ІТ-специалистов

С начала полномасштабной войны с РФ в Украине образовали очень мощную ІТ-армию из почти 300 тыс. человек, к которой присоединились и украинские, и международные ІТ-профессионалы, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время International Diia Summit Brave Ukraine.

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Все эти специалисты приобщились к борьбе на виртуальном фронте вполне добровольно. По его словам, за три месяца войны в Украине шесть групп российских хакеров совершили более 430 кибератак.

"В течение последних восьми лет Украина испытывала кибератаки из России практически постоянно. Во время полномасштабной войны кибератаки стали еще интенсивнее", – сказал он.

По словам министра, во время войны Украина также начала использовать искусственный интеллект для распознавания погибших россиян. Кроме того, более $60 млн в криптовалюте удалось собрать на армию и гуманитарную помощь.

"Более 10 тыс. терминалов Starlink приехало в Украину. Мы их используем для поддержки и восстановления критической инфраструктуры", – добавил Михаил Федоров.

Напомним, недавно во время одного из крупнейших мер по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum организаторы отметили Украину двумя наградами: за героическое сопротивление российской агрессии, за защиту цифровых границ демократического мира.