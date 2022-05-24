Невидимий фронт. Україна створила потужну армію з 300 ІТ-фахівців

З початку повномасштабної війни з РФ в Україні утворили дуже потужну ІТ-армію з майже 300 тис. осіб, до якої приєдналися і українські, і міжнародні ІТ-професіонали, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час International Diia Summit Brave Ukraine.

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Усі ці фахівці залучилися до боротьби на віртуальному фронті цілком добровільно. За його словами, за три місяці війни в Україні шість груп російських хакерів вчинили понад 430 кібератак.

"Протягом останніх восьми років Україна зазнавала кібератак із Росії практично постійно. Під час повномасштабної війни кібератаки стали ще інтенсивнішими", – сказав він.

За словами міністра, під час війни Україна також почала використовувати штучний інтелект для розпізнавання загиблих росіян. Крім того, понад $60 млн криптовалютою вдалося зібрати на армію та гуманітарну допомогу.

"Понад 10 тис. терміналів Starlink приїхало в Україну. Ми їх використовуємо для підтримки та відновлення критичної інфраструктури", – додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, нещодавно під час одного з найбільших заходів з кібербезпеки у Європі СYBERSEC European Cybersecurity Forum організатори відзначили Україну двома нагородами: за героїчний спротив російській агресії, за захист цифрових кордонів демократичного світу.