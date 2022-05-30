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ІТ та Телеком
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Хакери Anonymous зламали урядові сайти Білорусі

Хакери Anonymous зламали урядові сайти Білорусі

Група хакерів Anonymous здійснила масштабну кібератаку на урядові сайти Білорусі через причетність країни до вторгнення РФ в Україну.

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Про це хакери повідомили у Twitter.

"Масштабна атака Anonymous проти білоруського уряду за їхню співучасть у вторгненні в Україну. Усі їхні найбільші урядові веб-сайти знаходяться в режимі Offline", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни з РФ в Україні створили дуже потужну ІТ-армію майже з 300 тис. осіб, до якої приєдналися і українські, і міжнародні ІТ-професіонали.