Українська IT-армія атакувала понад 400 російських ресурсів за тиждень

Українська IT-армія за минулий тиждень 16-22 травня атакувала понад 400 російських ресурсів. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"IT-армія продовжує захищати кіберфронт і завдавати ворогові ударів. З 16 по 22 травня було атаковано понад 400 російських онлайн-ресурсів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, російський магазин додатків NashStore, аналог App Store і Google Play, незважаючи на атаки, зазнавав труднощів у дні анонсованого запуску.

Також у росіян виникали складнощі з продажем та орендою нерухомості онлайн.

Крім того, в повідомленні сказано, що російські банки досі не можуть оговтатися від попередніх атак ІТ-армії і впоратися з новими на свої сайти та онлайн-банкінг.

"З дня російського вторгнення в Україну ІТ-армія атакувала близько 2000 російських ресурсів. Багато хто з них був атакований повторно. Продовжуємо протистояти російській агресії і завдавати превентивних ударів по їхнім кіберпозиціям", - повідомляє Мінцифри.

Нагадаємо, 12 травня російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів. Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, мережі працюють без перебоїв. У деяких користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до Інтернету.