Российские хакеры атаковали сайты украинских телеком-операторов

Российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов. Об этом сообщает Госспецсвязи.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Россияне даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет. Прятаться нет смысла – весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберзлоумышленниками", — пишет Госспецсвязи.

Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакованных компаний, сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет.

"Но в целом ни на работу компаний, ни на предоставление услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла. Что еще раз свидетельствует об эффективных системах киберзащиты, которые удалось построить украинским представителям телекомбизнеса", — отмечает ведомство.

Согласно сообщению, вероятной целью кибератаки является использование ее для проведения очередной информационно психологической операции против жителей Украины. Российские преступники еще раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и правдивой информации, посеять панические настроения.

Напомним, российские хакеры пытаются взломать платформу спутникового интернета Starlink.

В свою очередь издание Reuters пишет, что Россия стояла за кибератакой, которая отключила в начале войны десятки тысяч модемов в США, Великобритании, Канаде и ЕС в начале войны.

Атака на сеть KA-SAT Viasat пришлась как раз в тот момент, когда российская бронетехника входила в Украину.