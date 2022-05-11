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- IT и Телеком
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Российские хакеры атаковали сайты украинских телеком-операторов
Российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов. Об этом сообщает Госспецсвязи.
"Россияне даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет. Прятаться нет смысла – весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберзлоумышленниками", — пишет Госспецсвязи.
Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакованных компаний, сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в интернет.
"Но в целом ни на работу компаний, ни на предоставление услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла. Что еще раз свидетельствует об эффективных системах киберзащиты, которые удалось построить украинским представителям телекомбизнеса", — отмечает ведомство.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Согласно сообщению, вероятной целью кибератаки является использование ее для проведения очередной информационно психологической операции против жителей Украины. Российские преступники еще раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и правдивой информации, посеять панические настроения.
Напомним, российские хакеры пытаются взломать платформу спутникового интернета Starlink.
В свою очередь издание Reuters пишет, что Россия стояла за кибератакой, которая отключила в начале войны десятки тысяч модемов в США, Великобритании, Канаде и ЕС в начале войны.
Атака на сеть KA-SAT Viasat пришлась как раз в тот момент, когда российская бронетехника входила в Украину.