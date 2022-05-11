Россия пытается взломать Starlink, - Илон Маск

Российские хакеры пытаются взломать платформу спутникового интернета Starlink. Об этом в Twitter написал глава компании Starlink Илон Маск.

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"Starlink пока сопротивляется попыткам российской кибервойны взломать и заглушить систему, но они наращивают усилия", — написал Маск.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

В свою очередь издание Reuters пишет, что Россия стояла за кибератакой, которая отключила в начале войны десятки тысяч модемов в США, Великобритании, Канаде и ЕС в начале войны.

Атака на сеть KA-SAT Viasat пришлась как раз в тот момент, когда российская бронетехника входила в Украину.

"Отключение Viasat остается самой публичной кибератакой, осуществленной после вторжения России в Украину, отчасти потому, что взлом имел немедленные последствия для пользователей спутникового интернета по всей Европе, а также потому, что вышедшие из строя модемы часто приходилось заменять вручную", - отмечает издание.

Напомним, в начале войны России против Украины Минцифры обратилось к главе SpaceX Илону Маску с просьбой предоставить Украине станции Starlink, на что американский предприниматель отреагировал оперативно и положительно.

27 апреля в Украинезарегистрирована компанияStarlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн"), которая будет представительством американской компании-производителя космической техники SpaceX Илона Маска.

При этом количество загрузок приложения Starlink, которое необходимо для обеспечения интернетом от соответствующих спутников компании Илона Маска, в Украине с 26 февраля выросло с нуля до 215 тысяч. Это 58% от общего числа по всему миру.

8 мая Рогозин пригрозил Маску ответственностью за передачу систем спутникового Интернета Starlink для нужд украинских военных в Мариуполе, в том числе бойцов полка "Азов".