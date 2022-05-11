Росія намагається зламати Starlink, - Ілон Маск

Російські хакери намагаються зламати платформу супутникового інтернету Starlink. Про це у Twitter написав глава компанії Starlink Ілон Маск.

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"Starlink поки пручається спробам російської кібервійни зламати і заглушити систему, але вони нарощують зусилля", - написав Маск.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022

У свою чергу видання Reuters пише, що Росія стояла за кібератакою, яка відключила на початку війни десятки тисяч модемів у США, Великій Британії, Канаді та ЄС на початку війни.

Атака на мережу KA-SAT Viasat припала саме в той момент, коли російська бронетехніка входила в Україну.

"Відключення Viasat залишається найбільш публічною кібератакою, здійсненою після вторгнення Росії в Україну, частково тому, що злом мав негайні наслідки для користувачів супутникового інтернету по всій Європі, а також тому, що модеми, що вийшли з ладу, часто доводилося замінювати вручну", - зазначає видання.

Нагадаємо, на початку війни Росії проти України Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілону Маску з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.

27 квітня в Україні зареєстровано компанію Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX Ілона Маска.

При цьому кількість завантажень програми Starlink, яка потрібна для забезпечення інтернетом від відповідних супутників компанії Ілона Маска, в Україні з 26 лютого зросла з нуля до 215 тисяч. Це 58% від загальної кількості по всьому світу.

8 травня Рогозін пригрозив Маску відповідальністю за передачу систем супутникового Інтернету Starlink для потреб українських військових у Маріуполі, зокрема, бійців полку "Азов".