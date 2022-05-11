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Росія намагається зламати Starlink, - Ілон Маск
Російські хакери намагаються зламати платформу супутникового інтернету Starlink. Про це у Twitter написав глава компанії Starlink Ілон Маск.
"Starlink поки пручається спробам російської кібервійни зламати і заглушити систему, але вони нарощують зусилля", - написав Маск.
У свою чергу видання Reuters пише, що Росія стояла за кібератакою, яка відключила на початку війни десятки тисяч модемів у США, Великій Британії, Канаді та ЄС на початку війни.
Атака на мережу KA-SAT Viasat припала саме в той момент, коли російська бронетехніка входила в Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Відключення Viasat залишається найбільш публічною кібератакою, здійсненою після вторгнення Росії в Україну, частково тому, що злом мав негайні наслідки для користувачів супутникового інтернету по всій Європі, а також тому, що модеми, що вийшли з ладу, часто доводилося замінювати вручну", - зазначає видання.
Нагадаємо, на початку війни Росії проти України Мінцифри звернулося до глави SpaceX Ілону Маску з проханням надати Україні станції Starlink, на що американський підприємець відреагував оперативно та позитивно.
27 квітня в Україні зареєстровано компанію Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн"), яка буде представництвом американської компанії-виробника космічної техніки SpaceX Ілона Маска.
При цьому кількість завантажень програми Starlink, яка потрібна для забезпечення інтернетом від відповідних супутників компанії Ілона Маска, в Україні з 26 лютого зросла з нуля до 215 тисяч. Це 58% від загальної кількості по всьому світу.
8 травня Рогозін пригрозив Маску відповідальністю за передачу систем супутникового Інтернету Starlink для потреб українських військових у Маріуполі, зокрема, бійців полку "Азов".