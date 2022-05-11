Російські хакери атакували сайти українських телеком-операторів

Російські хакери здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти українських телеком-операторів. Про це повідомляє Держспецзв'язок.

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"Росіяни навіть не намагаються приховати свої дії і викладають повідомлення про атаки в інтернет. Сховатися немає сенсу - весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками", - пише Держспецзв'язку.

Незважаючи на часткову недоступність сайтів частини атакованих компаній, мережі працюють без перебоїв. У деяких користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до Інтернету.

"Але загалом ні на роботу компаній, ні на надання послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося збудувати українським представникам телекомбізнесу", - зазначає відомство.

Згідно з повідомленням, ймовірною метою кібератаки є використання її для проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти жителів України. Російські злочинці ще раз намагаються позбавити українців доступу до інтернету та правдивої інформації, посіяти панічні настрої.

Нагадаємо, російські хакери намагаються зламати платформу супутникового інтернету Starlink.

У свою чергу, видання Reuters пише, що Росія стояла за кібератакою, яка відключила на початку війни десятки тисяч модемів у США, Великобританії, Канаді та ЄС на початку війни.

Атака на мережу KA-SAT Viasat припала саме в той момент, коли російська бронетехніка входила в Україну.