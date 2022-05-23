Украинская IT-армия атаковала более 400 российских ресурсов за неделю

Украинская IT-армия за прошедшую неделю 16-22 мая атаковала более 400 российских ресурсов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

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"IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 16 по 22 мая было атаковано более 400 российских онлайн-ресурсов", — сказано в сообщении.

В частности, российский магазин приложений NashStore, аналог App Store и Google Play, несмотря на атаки, испытывал трудности в дни анонсированного запуска.

Также у россиян возникали сложности с продажей и арендой недвижимости онлайн.

Кроме того в сообщении сказано, что российские банки до сих пор не могут оправиться от предыдущих атак ИТ-армии и справиться с новыми на свои сайты и онлайн-банкинг.

"Со дня российского вторжения в Украину ИТ-армия атаковала около 2000 российских ресурсов. Многие из них были атакованы повторно. Продолжаем противостоять российской агрессии и наносить превентивные удары по их киберпозициям", - сообщает Минцифры.

Напомним, 12 мая российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов. Несмотря на частичную недоступность сайтов части атакуемых компаний, сети работают без перебоев. У некоторых пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа в Интернет.