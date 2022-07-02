На Сумщині поліція заарештувала російські вагони на суму понад 30 млн грн

У Сумській області співробітники Національної поліції наклали арешт на вагони, що належать російським компаніям, на загальну суму понад 30 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

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"У рамках кримінального провадження слідчі поліції Шостки, під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури, звернулися до суду з клопотанням, за результатом якого накладено арешт на 42 залізничні вагони, що належать компаніям, зареєстрованим у Росії", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, вагони заїхали на територію України ще до початку повномасштабного вторгнення окупантів, і на момент початку війни перебували у прикордонній громаді. Через те, що там утримувалися небезпечні речовини, які могли спричинити надзвичайну ситуацію, їх перегнали подалі від кордону до малолюдного району.

Нагадаємо, суд заарештував корпоративні права та гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу, який входить до групи Русал російського олігарха Олега Дерипаска.